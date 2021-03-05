Нур-Султан, , 08:55 — REGNUM Доля туризма в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана к 2025 году достигнет 8%. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества.

Глава государства отметил, что власти республики развивают инфраструктуру города Туркестан с целью привлечения иностранных инвесторов и туристов. По итогам 2020 года в развитие города вложен $ 1 млрд.

Токаев отметил, что здравоохранение Казахстана также может быть привлекательным для иностранных инвесторов. В качестве примера президент привел турецкие компании, которые участвуют в строительстве и оснащении больниц.

Напомни, 4 марта в режиме видео-конференции прошел 14-й саммит Организации экономического сотрудничества. В мероприятии приняли участие главы Киргизии, Казахстана, Турции, Туркмении, Афганистана, Азербайджана и других стран.