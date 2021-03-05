Самара, , 08:57 — REGNUM Склад с полимерными трубами загорелся в Самаре. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что информация по возгорании в складском помещении по ул. Грозненская, 3 поступила на пульт пожарным ночью 5 марта. По тревоге были подняты 96 огнеборцев на 25 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, пожарные увидели дым, который шел из-под крыши здания.

Вскоре открытое горение было ликвидировано. К счастью никто не погиб и не пострадал.

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