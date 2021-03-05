Бразилиа, , 08:58 — REGNUM Власти Бразилии ожидают получения первой партии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» не раньше апреля. Это следует из документа, размещенного 5 марта на сайте бразильского минздрава.

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При этом уточняется, что на данный момент контракт на поставку российского препарата еще не подписан.

Кроме того, минздрав страны надеется получить 55,8 млн доз вакцин других производителей, включая 32 млн доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca и около 15,8 млн доз китайской вакцины Coronavac.

Также в мае бразильский минздрав рассчитывает получить 2 млн доз вакцины американской фармацевтической компании Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 75,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом