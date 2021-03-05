Москва, , 08:53 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen представила новый кроссовер Taos для российского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовер Taos позиционируется в компании как более компактная модель по сравнению с Tiguan. Длина новинки равна 4417 мм, а ширина составляет 1841 мм.

Внешне модель выделяется оригинальной лицевой частью, серебристыми накладками на бамперах, а также капотом с выштамповкой. Комплектуется авто колёсными дисками диаметром от 16 до 18 дюймов. На корме машины имеются фальш-патрубки выхлопных труб трапециевидной формы. На крыше установлены чёрные либо серебристые рейлинги.

Под капотом российской версии кроссовера будет функционировать атмосферный силовой агрегат максимальной производительностью 110 «лошадей», который трудится с пятискоростной «механикой» либо с шестипозиционным «автоматом». Также в линейке двигателей будет присутствовать турбированный 150-сильный агрегат.

Данные о дате старта производства и о ценах кроссовера для России будут обнародованы позже.

Ранее гендиректор Volkswagen Passenger Cars Ральф Брандштеттер в социальной сети LinkedIn разместил рендер электрокара Volkswagen ID.3 в модификации кабриолет. Однако окончательного решения по производству такого автомобиля ещё не принято. Пока в линейке моделей немецкого автопроизводителя имеется всего один кабриолет под названием T-Roc Cabriolet.

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