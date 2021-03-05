Валенсия, Испания, , 08:50 — REGNUM «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Леванте» в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. На 17-й минуте нападающий «Леванте» Рохер Марти открыл счёт. А на 30-й минуте полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Поскольку первый также завершился со счётом 1:1, то командам пришлось выявлять победителя в овертайме. Победный гол забил на 112-й минуте форвард «Атлетика» Алехандро Беренгер.

Таким образом, «Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, в котором сыграет с «Барселоной». Матч пройдёт 17 апреля.

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