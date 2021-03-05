Сеул, , 08:54 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у девяти военнослужащих и четырёх членов их семей, прибывших в Южную Корею в период с 12 февраля по 1 марта.

В настоящее время инфицированные изолированы и находятся на лечении в медицинских учреждениях на базах в Пхёнтхэке, Осане и Кунсане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 772.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 398 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 91 638.

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