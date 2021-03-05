Медан, Индонезия, , 08:48 — REGNUM Посол Индии в Индонезии Манодж Кумар Бхарти заявил, что правительство хочет продолжить программу сотрудничества городов-побратимов Ченнай и Медан, сообщает Antara.

Индия надеется установить более тесные отношения между городом Ченнай, столицей штата Тамилнад в Индии, и Меданом, столицей провинции Северная Суматра в Индонезии.

«Надеемся, что сотрудничества можно будет достичь при поддержке нынешнего мэра Медана, так что между двумя городами установятся выгодные отношения», — заявил посол Индии в мэрии Медана.

Правительство Индии подготовит стипендии для сотрудников правительства города Медана для обучения в стране. Все расходы на проживание во время учебы возьмет на себя правительство Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии продолжает уделять внимание развитию ситуации в Мьянме.

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