Москва, , 08:48 — REGNUM В России необходимо создать волонтёрские центры на ключевых туристических направлениях. Это может помочь в развитии волонтёрства и внутреннего туризма в стране и привлечении добровольцев из других стран. Такое мнение высказал проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

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С соответствующим предложением он обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой, сообщает RT со ссылкой на документ. Тарасов указал на то, что роль туризма в России сложно переоценить, а волонтёрский туризм является одним из самых быстро развивающихся направлений в индустрии и мировым трендом. Так, добровольцы помогают строить туристические маршруты, прорубать новые тропы, сопровождать туристические группы, а также ухаживать за животными в случае необходимости.

Кроме того, что в настоящее время правительство России разрабатывает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В этой связи Тарасов обратился к Догузовой с просьбой в рамках разрабатываемого нацпроекта предусмотреть реализацию программы по внедрению центров волонтёрства на ключевых туристических направлениях.

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«Такие центры будут способствовать увеличению притока добровольцев, в том числе из-за рубежа, что позитивно скажется как на развитии регионов, так и в целом на представительстве России на международной арене», — констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что волонтёрство в РФ набирает обороты. Волонтёры активно вовлекаются в различные сферы деятельности.