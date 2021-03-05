Москва, , 09:00 — REGNUM Бывший президент России Борис Ельцин принял «суверенное решение», когда подбирал себе преемника. Среди кандидатов были Борис Немцов и Евгений Примаков, рассказал политтехнолог Глеб Павловский в опубликованном 5 марта интервью «Ленте.ру».

По словам Павловского, который сотрудничал с Кремлём в период второго президентского срока Ельцина, все критерии были только в голове у руководителя государства.

«Наш подбор не играл никакой роли. Это было суверенное решение Ельцина, где никаких критериев не было, все происходило явочным порядком», — сказал Павловский.

В 1997 году в качестве преемника рассматривался Борис Немцов, тогда по рейтингу он обошёл лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Но против Немцова начали войну медиаолигархи Владимир Гусинский и Борис Березовский, за год они уничтожили его как кандидата в президенты, отметил он.

Потом Ельцин стал искать преемника среди «интеллигентных силовиков». Одним из претендентов стал Евгений Примаков, глава Службы внешней разведки в 1990-х годах. Но Примаков быстро набрал популярность и стал вести себя независимо от Ельцина, которому это не понравилось.

О своей отставке Ельцин объявил 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности президента он назначил Владимира Путина, который тогда был премьер-министром, а ранее — директором ФСБ.

Идею об отставке Ельцина Павловский назвал своей собственной.

«Эта идея из моего сценария выборов. Я его докладывал в присутствии [тогдашнего премьер-министра Владимира] Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят и реализован был», — сказал политтехнолог.