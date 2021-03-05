Зеленодольский район, Татария, , 08:49 — REGNUM В поселке Васильево Зеленодольского района вечером 4 марта обнаружи тело 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2. ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По предварительно версии, с ребенком расправилась мать, которая впоследствии свела счеты с жизнью. Тело 38-летней женщины было найдено во дворе дома. Следователи проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении ряда экспертиз. Расследование продолжается.

В СМИ появилась информация, что в полицию сообщил отец погибшего мальчика. В семье воспитывалась также 14-летняя дочь. Она возвращалась из школы около 18:00 (мск) и не смогла попасть в дом. Соседи отзываются о семье положительно: жили дружно, строили дом.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в отношении 26-летней жительницы Сармановского района возбуждено уголовное дело. Женщина 9 января, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, схватила сына 2019 года рождения и попыталась задушить. Ее преступные действия пресек сожитель.

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