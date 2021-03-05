Красноярск, , 08:47 — REGNUM По состоянию на 1 января 2020 года в Красноярском крае насчитывалось 1527,9 тысячи женщин. Это 53,3% общей численности населения края, сообщили ИА REGNUM 5 марта в Красноярскстате.

Доля женщин трудоспособного возраста в общей численности женского населения на начало 2020 года составляла 51,8%. Средний возраст женщин Красноярского края на указанную дату — 41 год. Уровень занятости женщин в 2020 году составил 52,6%, уровень безработицы — 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове 35 женщин получили звание «Кемеровчанка года».