Москва, , 08:45 — REGNUM На судостроительном комплексе «Севмаш» в мае 2021 года будут заложены атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»). Об этом 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Стратеги новый «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» будут заложены на «Севмаше» ко Дню Победы 9 мая 2021 года», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические подлодки «Борей-А» оснащаются межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». От первых «Бореев» они отличаются меньшим уровнем шумности и усовершенствованными системами маневрирования под водой.

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