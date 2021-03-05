Ставрополь, , 08:45 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году силовики продолжили борьбу с бандподпольем. В ходе спецопераций были уничтожены 45 боевиков, причастных к совершению преступлений террористического характера. Всего было проведено более полутора тысяч таких спецопераций, сообщил полпред президента РФ в СКФО.

Задержаны 113 участников незаконных формирований, которые планировали совершать теракты, нападать на правоохранителей и мирных граждан. Было изъято свыше 900 единиц оружия и 120 тыс. единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года была успешно завершена спецоперация, в результате которой были уничтожены главарь бандподполья, действовавшего на территории Ингушетии и Чечни Аслан Бютукаев, известный как амир Хамзат, и пятеро членов его банды. Поиски бандитов велись весь 2020 год. Однако поймать в ловушку и уничтожить Бютукаева удалось лишь с третьей попытки.