Киев, 5 марта 2021, 08:47 — REGNUM Мнение России не играет никакой роли в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 4 марта в эфире телеканала «1+1».
Кравчук добавил, что вступление в НАТО является для Украины единственным способом защитить возможность строить независимое государство.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сохранила бы Крым, если во время госпереворота 2014 года страна находилась в альянсе.
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