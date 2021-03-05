Киев, , 08:47 — REGNUM Мнение России не играет никакой роли в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 4 марта в эфире телеканала «1+1».

"Недавно слышал интервью генсека НАТО: помимо всего прочего он сказал, что голосовать, быть Украине в НАТО или нет — будут 29 членов НАТО и никакого значения, дословно, никакого значения мнение России здесь не играет роли», — сказал он.

Кравчук добавил, что вступление в НАТО является для Украины единственным способом защитить возможность строить независимое государство.

«Работать, выполнять то, что предусмотрено выполнять план НАТО. Выполнять пакеты, которые предусмотрены для Украины», — призвал бывший президент Украины.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сохранила бы Крым, если во время госпереворота 2014 года страна находилась в альянсе.

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