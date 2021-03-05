Парма, Италия, , 08:44 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Пармой» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Интера» дубль оформил нападающий Алексис Санчес, забивший два гола на 54-й и 62-й минутах. «Парма» смогла отыграть один мяч, на 71-й минуте отличился полузащитник Эрнани.

На сегодняшний день «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 59 очков. «Парма» идёт на 19-м месте с 15 очками.

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