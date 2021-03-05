Владивосток, , 08:53 — REGNUM В Приморье создадут первый в России попечительский совет в помощь семьям, матери в которых умерли во время борьбы с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Идею предложил председатель краевого Совета почетных граждан Светлана Морозова. Она сказала, что под опеку берут пока семь семей — по три в Артёме и Владивостоке, одну в Хасанском районе.

«Медики сегодня — на передовой, как на самой настоящей войне, только враг ещё хитрее и коварнее. Мне пришла мысль: наверняка в нашем крае есть семьи, в которых коронавирус унёс мать-медика. И такие семьи есть. Наш совет призван помогать не только финансово. Попечители, по сути, становятся ангелами-хранителями своих подопечных: это подарки на день рождения, помощь, если, не дай бог, кто-то заболеет, путёвки в детский лагерь, образование, занятия спортом, музыкой, помощь в закупке продуктов и так далее», — пояснила Морозова.

Опыт подобной работы у инициатора есть — уже более 20 лет в крае существует организованный ею попечительский совет в помощь детям, чьи отцы погибли при исполнении служебного долга. За это время попечители были закреплены за 130 детьми милиционеров, военнослужащих, пограничников, моряков, погибших на посту в мирное время.

14 предпринимателей Приморья уже согласились участвовать в работе нового попечительского совета.

«Я говорила с одной из семей во Владивостоке, где трое детей потеряли маму. Отец ребят удивился моему звонку и в то же время был растроган. Эта семья раз в месяц в торговой сети «Реми» теперь будет получать серьезный продуктовый набор. Продолжаю искать попечителей», — рассказала Светлана Морозова.

Губернатор Олег Кожемяко поддержал идею о создании попечительского совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге на набережной реки Карповки открыли памятник «Печальный ангел», посвященный медикам, заболевшим и умершим в ходе борьбы с пандемией коронавируса.