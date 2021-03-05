Тбилиси, , 08:41 — REGNUM В крае Мцхета-Мтианети в Грузии 5 марта произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 02:40 по местному времени (01:40 мск). Эпицентр находился в 20 км от расположенного возле российско-грузинской границы поселка Казбеги. Глубина залегания гипоцентра составила 17 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Мцхета-Мтианети землетрясение также было зарегистрировано 25 января 2021 года. Тогда его магнитуда составила 3,3.

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