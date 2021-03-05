Москва, , 09:32 — REGNUM Поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов могут ввести в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До конца марта планируется утвердить проект соответствующего плана, пишет 5 марта газета «Известия».

Изучение вопроса о поэтапном запрете ввоза и производства одноразовых пакетов и других изделий из пластика включено в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) готовят соответствующий план.

Общие усилия по реализации масштабных проектов, в том числе в области «зеленых» технологий и защиты окружающей среды, — одно из важнейших направлений экономического сотрудничества в ЕАЭС, пояснили в ЕЭК. Вопрос о запрете одноразового пластика поднимался в минувшем году на совещании по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС.

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В министерстве природы Белоруссии такой поэтапный запрет считают целесообразным. В Минэкономразвития России, как следует из письма в ЕЭК, говорится о возможности обсуждения этого запрета.

Конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика должны появиться в проекте плана реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции. Утверждение проекта ожидается в I квартале 2021 года, сообщили изданию в Минэкономразвития.

За снижение ввоза и производства пластика выступает и Минприроды России. Один из возможных механизмов — вторичная переработка по концепции расширенной ответственности производителей, пояснили в ведомстве.

Минпромторг России поддерживает предложение о постепенном выводе одноразового пластика из оборота, но призывает принимать во внимание экологические и экономические последствия с учётом возможных альтернатив.

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