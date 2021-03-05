Москва, , 08:39 — REGNUM Президент Владимир Путин назвал работу скончавшегося ульяновского волонтёра-медика Светланы Анурьевой, которая помогала во время пандемии, имея на тяжёлое заболевание, блестящим примером героизма. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе», сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи на связь вышла терапевт-пульмонолог дневного стационара поликлиники №2 ЦК МСЧ Ульяновска Регина Аминькаева. Она напомнила о самоотверженности 19-летней землячки Светланы Анурьевой, которая, «имея четвёртую стадию рака», до последнего помогала нуждающимся, «пока были силы и возможности передвигаться». В настоящее время её имя присвоено Ульяновскому медицинскому колледжу.

«Очень хорошо, что имя Светланы увековечено в названии колледжа. Я знаю, другие есть предложения. Это очень правильно, потому что это блестящий пример для очень многих, блестящий пример героизма, самоотверженного поведения во имя блага других людей», — сказал Владимир Путин.

Президент выразил уверенность в том, что Светлана Анурьева, осознавая своё состояние, «взявшись за эту работу, она и себе качество жизни поменяла в лучшую сторону».

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Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Анурьева была одним из активных волонтёров движения «Волонтёры-медики» в Ульяновской области. 31 мая 2020 года она скончалась от неоперабельного рака четвертой степени. Указом президента России Светлана Анурьева посмертно награждена орденом Пирогова «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)». В Ульяновской области также учреждён знак «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой», в честь волонтёра-медика названа площадь, расположенная севернее торгово-развлекательного центра «Аквамолл».

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