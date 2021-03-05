Владивосток, , 08:40 — REGNUM На аэродром базирования в Приморском крае после перелёта протяжённостью более семи тысяч километров из Ейска вернулись два дальних противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом пресс-служба ТОФ 5 марта сообщает на сайте Минобороны РФ.

В ходе сбора экипажей морской авиации ВМФ в Краснодарском крае, тихоокеанцы совместно с лётчиками других флотов выполняли учебно-тренировочные полёты над акваторией Чёрного моря, в ходе которых осуществляли поиск подводных лодок условного противника. Также экипажи ТОФ «отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 командования дальней авиации ВКС России».

Являясь одним из самых сложных видов лётной подготовки, дозаправка в воздухе позволяет значительно увеличить радиус действия и возможности дальних противолодочных самолётов Ту-142.

«Перелёт самолётов к месту базирования прошёл в штатном режиме, без замечаний», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Черноморском флоте (ЧМ) ВМФ России 1 марта завершились лётные тактические учения самолётов и вертолётов отдельных авиационных полков морской авиации ЧФ.

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