Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Спецслужбы США изучат возможные связи между законодателями и участниками погрома, который произошел 6 января в здании Капитолия, сообщает The Hill.

На данный момент удалось установить, что ряд предполагаемых участников беспорядков были связаны с законодателями или напрямую контактировали с ними до 6 января. Тем не менее прямых доказательств того, что законодатели были причастны к беспорядкам или лично помогали кому-либо из участников беспорядков, пока обнаружено не было.

Правоохранительные органы США продолжают аресты участников бесчинств, в результате которых погибли пять человек. Однако теперь силовики намерены сосредоточить внимание на тех, кто планировал атаку, кто их финансировал и какие связи, если таковые имеются, имели законодатели.

Так, член палаты представителей демократ Стив Коэн обвинил коллегу-республиканца Лорен Боберт в том, что за несколько дней до нападения она организовала для людей «большой» тур по Капитолию, но никаких конкретных доказательств того, что ее экскурсия была связана с беспорядками, опубликовано не было.