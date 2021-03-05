Москва, , 08:37 — REGNUM В Москве 5 марта ожидается похолодание, сообщает центр «Фобос».

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"Центральная Россия окажется в далёком тылу североатлантического циклона, из-за чего осадки примут незначительный локальный характер, в облаках появятся «просветы», похолодает и температурный фон окажется немного ниже положенной климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха опустится до трёх градусов ниже нуля, в Московской области — до пяти градусов ниже нуля. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области из-за неблагоприятных погодных условий (метель, плохая видимость) закрыт ряд дорог. С 09:00 по местному времени (07:00 мск) 5 марта ограничено движение транспорта на трассах Кваркенского района Кувандык — Новосимбирка, Новосимбирка — Сарбай, Сара — Самарское.

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