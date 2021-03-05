Киев, , 08:43 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продолжит работу на Украине, как только в стране отменят предельную стоимость газа для населения. Об этом заявил лава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщил 4 марта телеканал «Общественное».

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу… Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом», — рассказал он журналистам.

Корниенко напомнил, что ограничение цены на газ будет действовать до начала апреля 2021 года. Он также отметил, что представителей МВФ волнуют судебная реформа и антикоррупционное законодательство.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о пяти пунктах, которые тормозят получение Украиной очередного транша МВФ.

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