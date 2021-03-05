Петропавловск-Камчатский, , 08:35 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 около побережья Камчатки. Об этом 5 марта сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что подземные толчки произошли на расстоянии 82 км от поселка городского типа Палана, их очаг располагался на глубине 31 км.

При этом, по данным регионального отделения МЧС РФ, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, жители населенных пунктов не ощущали подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 3,4 произошло на территории Кроноцкого заповедника в Камчатском крае.