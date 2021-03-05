Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM По итогам 2021 года в Казахстане планируют добыть 86 млн тонн нефти, что на 0,3% больше, чем в 2020 года. Об этом 5 марта заявил министр энергетики республики Нурлан Ногаев на расширенной коллегии министерства.

По пессимистическому сценарию, добыча нефти составит 83,4 млн тонн. Вместе с тем наблюдается постепенное восстановление мирового рынка нефти и нефтяных котировок, отметил министр.

Напомним, в 2020 году в Казахстане добыли 85,7 млн тонн нефти, объем экспорта составил 68,5 млн тонн. В 2021 году в республике планируют отправить на экспорт 67,5% млн тонн.

По итогам 2020 года объем переработки нефти составил 15,6 млн тонн, в 2021 году этот показатель планируется увеличить до 17 млн тонн. Производство нефтепродуктов в Казахстане планируют увеличить на 7,8%.

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