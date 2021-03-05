Токио, 5 марта, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В сети появились снимки Honda Civic 2022 модельного года в кузове хэтчбек. Снимки с автомобилем размещены на странице @cole_marzen в социальной сети Twitter.

@cole_marzen / Twitter Хэтчбек Honda Civic 2022 модельного года

Испытания автомобиля происходили в одной из стран Евросоюза.

«Обновленная модель будет иметь основательно модернизированную архитектуру и будет предлагаться со знакомым диапазоном силовых агрегатов, включая 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом», — говорится в описании под фотографиями модели.

Обновлённый Honda Civic был замечен на испытаниях ещё осенью 2020 года, но тогда он был в кузове седан. Новинка является уже одиннадцатым поколением модели. Во внешнем виде нового хэтчбека не будет такого количества острых углов и вентиляционных щелей, как у актуальной версии модели. При этом общая форма кузова и наклон крыши похожи. Стилистически новый Civic получит множество деталей дизайна от Honda Accord.

Автопроизводители оснастили новую модель четырехцилиндровым турбированным мотором, который передаёт крутящий момент на переднюю ось через бесступенчатую автоматическую трансмиссию.

Ранее компания Honda провела премьеру кроссовера Vezel (HR-V) нового поколения.

С начала продаж первого поколения модели в 2013 году по всему миру было куплено 3,84 млн таких автомобилей.

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