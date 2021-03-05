Кызыл, 5 марта, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Поездка председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Туву получилась очень плодотворной для республики. Об этом заявил глава региона Шолбан Кара-оол, отметив, что премьер-министр выбрал для посещения объекты, где нужна поддержка в реализации.

Government.ru Беседа Михаила Мишустина с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом

«Мы получили его «добро» практически на все наши просьбы. В частности, он согласился с тем, чтобы международный терминал в аэропорту заработал уже в этом году, а не в 2022-м!» — отметил он.

В частности, республика получит около 300 млн рублей на достройку средней школы и двух детских садов в Кызыле. При этом он получил заверения от местных властей, что объекты будут введены в строй к сентябрю 2021 года.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин обещал помочь республиканской больнице в приобретении медоборудования на 203 млн рублей, в том числе ангиографа за 130 млн рублей, а также в погашении долгов.