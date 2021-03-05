Москва, , 08:29 — REGNUM После присоединения новых территорий к Москве (с 2012 года) на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) построено 15,5 млн кв. метров жилья, сообщается на сайте мэра столицы.

Четвертая часть введенной в эксплуатацию недвижимости — 4,04 млн кв. метров — приходится на жилье в малоэтажных и индивидуальных домах. Причём индивидуальное жилье в Новой Москве пользуется бо́льшим спросом.

В 2020 году в ТиНАО построено более 400 тыс. кв. метров жилья. В ближайшее время планируется вводить 300−400 тыс. кв. метров индивидуального жилья в год.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жилья в Новой Москве составляют двух‑ и трехкомнатные квартиры. В основном их покупают молодые люди.

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