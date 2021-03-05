Богота, 5 марта 2021, 08:29 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 3,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 3565 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 266 211.
Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 107 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 60 189.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 164 438 человек вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 3047 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.