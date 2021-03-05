Токио, , 08:27 — REGNUM Военный контингент США в Японии планировал провести в феврале учения в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом 5 марта сообщает газета Yomiuri.

Отмечается, что сценарий учений переброску американских военнослужащих в случае возникновения чрезвычайной ситуации возле спорных островов.

Так, военные США в том числе должны были отработать операции по сбросу боеприпасов и продовольствия с транспортных самолетов в море. Учения пришлось отложить из-за плохих погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт вокруг спорного архипелага Сенкаку обострился в 2012 году, когда Япония объявила о выкупе этих островов у их частных владельцев, своих подданных. С тех пор китайские корабли курсируют в районе островов и время от времени приближаются к ним.

Ранее стало известно, что США планируют для противодействия активности Китая в регионе развернуть ракеты на островах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

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