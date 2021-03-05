Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Вашингтон готов развивать взаимодействие с Тбилиси в военной сфере. Об этом, как сообщает 3 марта пресс-служба министерства обороны Грузии, заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

«Министр обороны США отметил, что сотрудничество с Грузией как выдающимся и надежным стратегическим партнером имеет большое значение для Пентагона. Он выразил готовность к большему взаимодействию и дальнейшему углублению партнерства», — говорится в публикации пресс-службы.

Сообщается, что Остин отметил особый интерес Вашингтона к участию грузинских военнослужащих в миротворческой операции США в Афганистане «Решительная поддержка».

В свою очередь Бурчуладзе выразил благодарность Вашингтону за поддержку Тбилиси в вопросах развития грузинской армии.

Напомним, Остин возглавил Пентагон в январе 2021 года после того, как президентом США стал Джо Байден.