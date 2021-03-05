Сеул, , 08:28 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин могут посетить Южную Корею в середине марта. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники в Сеуле.

По их словам, визит высокопоставленных лиц в Сеул может состояться 17−18 марта, однако окончательное решение пока не принято. В настоящее время стороны согласуют детали визита.

Ранее в МИД Южной Кореи сообщали о ведении консультаций с американской стороной по поводу организации контактов на высоком уровне.

Ожидается, что в Сеуле состоится встреча министров иностранных дел и обороны США и Южной Кореи в формате 2+2. По мнению экспертов, в ходе возможного визита представители военных кругов двух стран объявят о заключении двустороннего соглашения о разделении расходов.

Ранее Kyodo сообщало о том, что госсекретарь и министр обороны США посетят Токио с 15 по 17 марта.