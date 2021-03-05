Бразилиа, , 08:25 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 75,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 75 102 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 10 793 732.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1699 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 260 970.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 637 020 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 71 704 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.