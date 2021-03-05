Вашингтон, , 08:34 — REGNUM История с санкциями против проекта «Северный поток — 2» ещё не закончена, следующий доклад на эту тему может быть представлен Конгрессу США в мае. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил 4 марта на брифинге в Вашингтоне.

В феврале, напомнил он, внешнеполитическое ведомство направило конгрессменам доклад со списком компаний — участников строительства газопровода «Северный поток — 2». В их числе был собственник трубоукладочной баржи «Фортуна» — компания «КВТ-Рус».

Баржа и её владелец уже подпадали под санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). На минувшей неделе их также внесли в чёрный список по закону «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

«Конечно, это ещё не конец истории», — сказал Прайс.

Госдепартамент должен каждые 90 дней информировать Конгресс о своей оценке и выводах по деятельности, подпадающей под рестрикции в контексте проекта «Северный поток — 2». Если другие субъекты попадут под действие закона PEESA, Конгресс будет извещён об этом.

Следующий доклад Конгрессу США должны представить в мае, уточнил представитель Госдепа.

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