Ульяновск, , 08:22 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении молодой матери, которую обвинили в оставлении младенца в опасности. Об этом сообщает следственное управление по региону.

Перед судом предстанет 21-летняя женщина. По данным следствия, ночью 17 октября 2020 года обвиняемая, несмотря на холод, оставила коляску со своим девятимесячным сыном возле подъезда дома в посёлке Языково. Правоохранители отмечают, что на тот момент фигурантка уголовного дела находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ребёнка обнаружили прохожие спустя пять часов. Младенца удалось спасти.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту получения 11-летним школьником закрытой черепно-мозговой травмы. Предварительно установлено, что ребёнок жил с пятилетним братом и матерью, которая состоит на учёте в органах профилактики.

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