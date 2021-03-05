Уэст-Бромидж, Великобритания, , 08:22 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Эвертона» Ришарлисон на 65-й минуте.

На сегодняшний день «Эвертон» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 46 очков. «Вест Бромвич» идёт на 19-м месте с 17 очками.

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