Курган, , 08:22 — REGNUM В Курганской области в период пандемии граждане в два раза чаще стали обращаться в трудовую инспекцию. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Курганской области Оксана Малахевич.

Всего в 2020 году в трудовую инспекцию от курганцев поступило 1728 письменных обращений, проведено 2735 консультаций. Большинство вопросов были связаны с дистанционной или удалённой работой.

«На дистанционщиков распространяется требование трудового законодательства, также как и на обычных работников, но с определёнными особенностями. Помимо основных оснований для увольнения, дистанционщика могут уволить, если он без уважительной причины не выходит на связь более двух рабочих дней подряд», — отметила Оксана Малахевич.