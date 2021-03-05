Джакарта, , 08:20 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии продолжает уделять внимание развитию ситуации в Мьянме, сообщает Antara.

По данным посольства Индонезии в Янгоне, в Мьянме находится 441 гражданин Индонезии, в том числе сотрудники посольства.

Учитывая развитие ситуации в Мьянме, министерство иностранных дел считает, что в настоящее время нет срочной необходимости в эвакуации индонезийских граждан.

Протесты против военного переворота в Мьянме продолжаются и в последние дни привели к гибели 54 человек.

В ООН также отметили, что более 1700 человек в Мьянме подверглись задержаниям и число арестов растет. В их число входят 29 журналистов, арестованных в последние дни, некоторые из них обвиняются в подстрекательстве к протестам или посещению незаконных собраний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии призвали своих граждан покинуть Мьянму и вернуться в страну.

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