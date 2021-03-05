Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Участники соглашения ОПЕК+ согласовали увеличение объема добычи нефти в Казахстане на 20 тыс. баррелей в сутки, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

С апреля 2021 года нефтедобывающие компании Казахстана смогут добывать 1,457 млн баррелей в сутки, что на 15% меньше отсчетного показателя 2018 года. За время действия соглашения власти республики смогли увеличить квоту на 5%.

Отметим, в январе 2021 года в Казахстане добывали 1,417 млн баррелей в сутки, а в феврале уже 1,437 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседания мониторингового комитета ОПЕК+ участники соглашения договорились продлить ранее принятые ограничения на добычу нефти. России и Казахстану согласовано увеличение объема добычи нефти на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

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