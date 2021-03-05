Лондон, , 08:19 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Единственный гол в матче был забит на 19-й минуте после того, как защитник «Фулхэма» Олуватосин Адарабиойо срезал мяч в свои ворота.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 42 очка. «Фулхэм» идёт на 18-м месте с 23 очками.

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