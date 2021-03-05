Самара, , 08:29 — REGNUM Доследственная проверка организована в Тольятти по факту выявления признаков отравления у детей и воспитателя в детском саду. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что в марте текущего года в детском дошкольном учреждении города, расположенного в Автозаводском районе, у пяти дошколят и воспитателя были обнаружены симптомы кишечной инфекции.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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