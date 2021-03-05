Москва, , 08:17 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в прошлом году было проведено 1,5 тыс. спецопераций, в результате которых ликвидировано 45 боевиков. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка.

По его словам, силовики продолжали выполнять действия по выявлению участников бандформирований, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям, вскрытию их пособнической базы и каналов ресурсной подпитки.

«В результате проведения более 1,5 тыс. спецопераций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 45 боевиков, в том числе их лидеры, еще 113 участников бандгрупп задержаны», — сказал Чайка в интервью «Российской газете».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ОГВ © генерал-лейтенант Василий Федорук заявил, что в 2019 году в Северо-Кавказском федеральном округе было нейтрализовано 26 участников террористических ячеек. Военнослужащие и сотрудники Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории округа уничтожили 190 объектов инфраструктуры боевиков. Было обнаружено и изъято из незаконного оборота более 77 тыс. боеприпасов.

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