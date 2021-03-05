Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Бывший выдвиженец 45-ого президента США Дональда Трампа на пост в Государственном департаменте Федерико Кляйн был арестован 4 марта в связи с погромом, ученным предположительными сторонниками Трампа в Капитолии 6 января, сообщает со ссылкой на ФБР The Hill.

По данным американских СМИ, Кляйн был взят под стражу в Вирджинии. Факт ареста изданию подтвердила пресс-секретарь вашингтонского полевого офиса ФБР Саманта Шер. Она тем не менее направила дополнительные вопросы в прокуратуру США в округе Колумбия.

Как следует из финансовых деклараций, оказавшихся в распоряжении СМИ, Кляйн был назначен в Государственный департамент 22 января 2017 года в качестве специального помощника. До своего назначения он работал над предвыборной кампанией Трампа 2016 года и сообщил, что получил $15 тыс. дохода.