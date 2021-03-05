Ливерпуль, Великобритания, , 08:15 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт на 24-й минуте. Таким образом, «Ливерпуль» потерпел пятое домашнее поражение подряд в АПЛ.

На сегодняшний день «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 47 очков. «Ливерпуль» идёт на седьмом месте с 43 очками.

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