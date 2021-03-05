Сеул, , 08:15 — REGNUM В Южной Корее выявили ещё шесть случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, один случай заражения локальный, остальные пять — завозные. Среди них пять случаев заражения «британским» штаммом коронавируса, один случай — «южноафриканским» штаммом.

Начиная с октября 2020 года в Южной Корее подтверждено 162 случая заражения новыми штаммами коронавируса. Среди них 138 случаев заражения «британским» штаммом, 18 случаев — «южноафриканским» штаммом, шесть случаев — «бразильским» штаммом.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 398 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 91 638.

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