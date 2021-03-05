Буэнос-Айрес, , 08:15 — REGNUM За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 7,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние сутки в стране выявили 7432 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 133 963.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончался 191 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 52 644.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 7855 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.