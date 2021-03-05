Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Решение властей американских штатов Техас и Миссисипи полностью отменить обязательное ношение масок осуждает глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом он заявил 4 марта в эфире телеканала CNN.

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По его словам, такая ситуация «просто необъяснима». Фаучи считает, что такие шаги еще больше ухудшат неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в указанных регионах. Главный инфекционист напомнил, что ежедневно в США регистрируют 55−70 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти ряда других американских штатов собираются отметить обязательное ношение масок. О таких планах объявили губернаторы Алабамы, Айовы и Монтаны. Кроме того, действие подобного режима уже закончилось в Северной Дакоте и руководство штата отказалось от его продления.

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