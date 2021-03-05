Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 4 марта закрылись в хорошем плюсе. Цена на нефть марки Brent повысилась на 4,83% до $66,97 за баррель. ОПЕК+ по итогам заседания приняла решение не повышать добычу в апреле на 0,5 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Саудовская Аравия тоже сохранила ограничение на 1 млн баррелей в сутки. Повысить добычу разрешили России и Казахстану на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Сегодня, 5 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $67,43. Покупателям вновь открылась дорога к психологическому уровню $70 за баррель, который может быть достигнут к 10 марта.

Сдерживающим фактором роста нефтяных котировок выступит дорожающий доллар из-за ралли доходности десятилетних облигаций США, которая составляет 1,58% годовых.

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