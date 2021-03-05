Минусинск, Красноярский край, , 08:11 — REGNUM В Минусинске Красноярского края полицейские задержали женщину, подозреваемую в ложном сообщении о минировании одного из административных зданий города. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в региональном ГУ МВД.

Сообщение о том, что в учреждении якобы находится опасное устройство, поступило в полицию 4 марта. По информации местных СМИ, речь идёт о «минировании» МФЦ Минусинска.

На место выехала следственно-оперативная группа. При обследовании территории опасных предметов не обнаружили.

Оказалось, что ложное сообщение о «минировании» оставила 46-летняя местная жительница. По словам женщины, она сделала это, чтобы не стоять в большой очереди. Звонок поступил с сотового телефона горожанки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Женщина находится под подпиской о невыезде.

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