Уссурийск, Приморский край, , 08:13 — REGNUM В Уссурийске Приморского края 4 марта пожарным удалось предотвратить трагедию — из квартиры, в которой горел балкон, вывели ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МСЧ по региону.

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Возгорание на балконе случилось около 21:00 в многоэтажном доме на улице Воровского. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия — балкон на пятом этаже уже был весь объят пламенем.

В 21:16 пожар был локализован, а в 21:51 полностью потушен.

«На пожаре спасён девятилетний мальчик. Пожарные вывели его по лестничным маршам на свежий воздух. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась», — добавили в МЧС.

К тушению огня было привлечено 18 человек личного состава и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке вечером 2 марта на 21-м этаже в квартире дома по ул. Нейбута, 6 случился пожар, в огне погибли от угарного газа двое детей.